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США введут запрет на импорт обогащенного урана из России

Источник:
ТАСС
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Сенат Конгресса США во вторник единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Ранее инициативу утвердила Палата представителей Конгресса. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Белый дом заявлял, что поддерживает законопроект.

Документ введет запрет на импорт российского урана в США через 90 дней после вступления в силу, а временные исключения будут действовать до января 2028 года. 

Соединенные Штаты в последние годы стараются заменить российский высокопробный низкообогащенный уран для обеспечения работы своих модульных ядерных реакторов. С начала специальной военной операции американские власти в спешном порядке стали искать возможности использовать часть своих запасов урана для загрузки в перспективе новых реакторов.

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Политика #Мир
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