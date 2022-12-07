Германская полиция задержала членов подпольной организации правых экстремистов, которые планировали захват бундестага и государственный переворот, говорится в сообщении Федеральной прокуратуры.

«Согласно проведенным расследованиям, есть также подозрение, что отдельные члены группировки вели конкретную подготовку к насильственному вторжению в бундестаг Германии с помощью небольшой вооруженной группы. Детали еще предстоит выяснить», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры.

Силовики провели обыски в одиннадцати федеральных землях. Арестованы 25 фигурантов дела, из которых 22 входили в террористическую организацию, а еще трое были ее сторонниками.

По данным прокуратуры, заговорщики собирались свергнуть «существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства, основные черты которой уже разработаны».

Среди задержанных — россиянка Виталия Б. «Обвиняемый (предполагаемый лидер) Генрих XIII Рейсс связался с представителями России в Германии. Но, согласно следствию, пока нет признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу», — отметили в федеральной прокуратуре.