НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Зоозащитники обнаружили 1,7 тысячи мертвых нерп в Дагестане

Источник:
ТАСС
473 0
Фото: Sergey Gabdurakhmanov from Mountain View, USA / CC BY 2.0

Число обнаруженных мертвых краснокнижных нерп в Дагестане увеличилось до 1,7 тысячи, признаков влияния человека на них, предварительно, не обнаружено, сообщил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

«Позавчера появились сигналы, береговой патруль поехал по берегу моря, волонтеры ходят, считают, смотрят, и уже на данный момент обнаружили около 1,7 тысячи туш от Каспийска до реки Терек. Всего исследовано порядка 150-200 километров. <...> Сейчас на море шторм, и, что там завтра будет, непонятно», — сказал ТАСС Гашизов.

Руководитель Каспийского природоохранного центра подчеркнул, что, возможно, число обнаруженных погибших нерп станет значительно больше, потому что их выбрасывает штормом. «Только при нас пять туш выбросило», — добавил он.

Руководитель Каспийского природоохранного центра добавил, что взяты все необходимые пробы. Он напомнил о том, что в регионе по-прежнему ведется проектирование реабилитационного центра.

Ранее в Минприроды региона написали, что основная версия массовой гибели краснокнижного тюленя в Каспийском море в Дагестане, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами.

Еще по теме
Шахтер погиб при обрушении золотого рудника в Забайкалье
Семья с ребенком из Барнаула погибла в пожаре
Глава Шерегеша обварился кипятком и попал в реанимацию
Два десятка домов в мороз остались без тепла в Новосибирской области
смотреть все
ЧП #Происшествия #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Астролог предсказал перенос столицы России
Выпуск двигателя 60-летней давности захотели возобновить в России
Байден согласился на переговоры с Путиным по Украине
США порадовал девятый пакет санкций против России
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия не станет продавать нефть сторонникам ценового потолка
Киев подготовил провокацию для обвинения России в «зверствах»
Путин поздравит Героев Отечества
ЕС установил потолок цен на российскую нефть
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
36
США представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider
31
Глава Еврокомиссии оценила потери ВСУ в 100 тысяч убитыми
26
Франция приступила к созданию спецтрибунала для России
24
Российской экономике предсказали «стабильные и мрачные» времена
21
Россия отвергла потолок цен на нефть