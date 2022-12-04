Зоозащитники обнаружили 1,7 тысячи мертвых нерп в Дагестане

Число обнаруженных мертвых краснокнижных нерп в Дагестане увеличилось до 1,7 тысячи, признаков влияния человека на них, предварительно, не обнаружено, сообщил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

«Позавчера появились сигналы, береговой патруль поехал по берегу моря, волонтеры ходят, считают, смотрят, и уже на данный момент обнаружили около 1,7 тысячи туш от Каспийска до реки Терек. Всего исследовано порядка 150-200 километров. <...> Сейчас на море шторм, и, что там завтра будет, непонятно», — сказал ТАСС Гашизов.

Руководитель Каспийского природоохранного центра подчеркнул, что, возможно, число обнаруженных погибших нерп станет значительно больше, потому что их выбрасывает штормом. «Только при нас пять туш выбросило», — добавил он.

Руководитель Каспийского природоохранного центра добавил, что взяты все необходимые пробы. Он напомнил о том, что в регионе по-прежнему ведется проектирование реабилитационного центра.

Ранее в Минприроды региона написали, что основная версия массовой гибели краснокнижного тюленя в Каспийском море в Дагестане, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами.