Microsoft сломала «Диспетчер задач» в Windows 11

Установка накопительного обновления KB5020044 для Windows 11 22H2 делает невозможным корректное использование одного из важнейших инструментов — «Диспетчера задач».

Патч вышел 29 ноября, после чего пользователи стали жаловаться на возникающие проблемы. Разработчики подтвердили их наличие — соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте Microsoft.

После установки обновления цвет пиктограмм и элементов меню «Диспетчера задач» сливаются с фоном. Использование инструмента становится затруднительным, хотя его полная функциональность сохраняется.

В качестве временного решения проблемы пользователям рекомендуют отказаться от настраиваемого цветового режима и выбрать одну из тем по умолчанию: светлую или темную.

Сделать это можно в «Параметрах»: там необходимо найти «Персонализацию», затем выбрать «Цвета» и воспользоваться необходимым режимом.