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WhatsApp позволит отправлять сообщения самому себе

Источник:
Sibnet.ru
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Ярлык WhatsApp на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

WhatsApp разработал функцию позволяющую отправлять сообщения самому себе. Портал WABetaInfo ранее обращал внимание на следы ее разработки, но теперь опция доступна на Android и iOS.

После установки соответствующего обновления вверху списка контактов пользователя отобразится его номер, что позволяет его выбрать в качестве адресата и отправить сообщение самому себе. Для упрощения доступа чат с собой можно закрепить в переписках.

Элегантного решения отправить себе сообщения в WhatsApp не было. Пользователям приходилось прибегать к хитростям, например, создавать специальную группу для этого или заводить новый аккаунт на другой номер телефона. Нововведение решило эту проблему.

Возможность писать самому себе используется для напоминаний, заметок или как способ сохранить фотографии, ролики и документы. Конкуренты WhatsApp, Telegram и Signal, уже давно имеют такую функцию.

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Топ комментариев

syris

Франциск оказывается настолько туп, как и хохлы,что не могут понять ,что с нацистской мразью борется...

nicollaich

Татьяна Буцкая вчера родилась? Следующим её шагом должно быть обвинение Б.Моисеева в пропаганде гомосексуализма.

Killer1974

Прислушиваться(в этой теме)к астрологу, это равносильно тому, что смотреть шоу "экстасенсов".

korvinsS

После которой окрайна перестанет существовать)