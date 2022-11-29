WhatsApp позволит отправлять сообщения самому себе

WhatsApp разработал функцию позволяющую отправлять сообщения самому себе. Портал WABetaInfo ранее обращал внимание на следы ее разработки, но теперь опция доступна на Android и iOS.

После установки соответствующего обновления вверху списка контактов пользователя отобразится его номер, что позволяет его выбрать в качестве адресата и отправить сообщение самому себе. Для упрощения доступа чат с собой можно закрепить в переписках.

Элегантного решения отправить себе сообщения в WhatsApp не было. Пользователям приходилось прибегать к хитростям, например, создавать специальную группу для этого или заводить новый аккаунт на другой номер телефона. Нововведение решило эту проблему.

Возможность писать самому себе используется для напоминаний, заметок или как способ сохранить фотографии, ролики и документы. Конкуренты WhatsApp, Telegram и Signal, уже давно имеют такую функцию.