Nvidia снимет с производства четыре популярные видеокарты

Nvidia планирует снять с производства четыре видеокарты 2019 года: GTX 1660 и GTX 1660 Super, RTX 2060 и RTX 2060 Super. Несмотря на устаревание, адаптеры нашли признание у геймеров, а GTX 1660 и вовсе получила статус «народной».

По данным информационного агентства IT Home, снятие с продаж популярных, но устаревших продуктов связано с плохим стартом 40-й серии видеокарт и обилием на рынке адаптеров предыдущей 30-й серии по сравнительно доступным ценам.

Китайские журналисты считают, что место снятых с производства карт займут RTX 30-й серии. Они обеспечат поддержку всех современных технологий и при этом стоят значительно ниже новинок от Nvidia.

Новое поколение видеокарт Nvidia продемонстрировало плохой старт продаж. Европейские ритейлеры были вынуждены продавать GeForce RTX 4080 16 ГБ даже ниже рекомендованной производителем цены из-за плохого спроса.