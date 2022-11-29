НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Nvidia снимет с производства четыре популярные видеокарты

Источник:
Sibnet.ru
417 0
Видеокарта Geforce RTX
Фото: © ???????? Jose G. Ortega Castro ???????? / Unsplash License

Nvidia планирует снять с производства четыре видеокарты 2019 года: GTX 1660 и GTX 1660 Super, RTX 2060 и RTX 2060 Super. Несмотря на устаревание, адаптеры нашли признание у геймеров, а GTX 1660 и вовсе получила статус «народной».

По данным информационного агентства IT Home, снятие с продаж популярных, но устаревших продуктов связано с плохим стартом 40-й серии видеокарт и обилием на рынке адаптеров предыдущей 30-й серии по сравнительно доступным ценам.

Китайские журналисты считают, что место снятых с производства карт займут RTX 30-й серии. Они обеспечат поддержку всех современных технологий и при этом стоят значительно ниже новинок от Nvidia.

Новое поколение видеокарт Nvidia продемонстрировало плохой старт продаж. Европейские ритейлеры были вынуждены продавать GeForce RTX 4080 16 ГБ даже ниже рекомендованной производителем цены из-за плохого спроса.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Seagate выпустила самый быстрый HDD в мире
США представили «одноразовые» бумажные микросхемы
Компьютерные комплектующие в России резко подешевели
Microsoft выпустит дешевые ПК с Windows 11, рекламой и подписками
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
09.11.22, 01:38
3271
0
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
Пользователи iOS 16 лишились возможности форматировать текст в Telegram привычным способом, но могут это делать с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
5311
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
10138
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
15800
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
13682
0
Как выбрать
Как правильно выбрать скоростной роутер
20.11.22, 23:11
1857
1
HDD, SSD, SSHD: какой жесткий диск выбрать?
Долгое время на рынке были представлены только HDD — классические «винчестеры» и выбор основывался на их характеристиках. Однако теперь они сдают позиции
20.10.22, 16:17
5914
6
Чем защитить экран смартфона
Защитить экран нужно от царапин и ударов. Для этого есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея
19.09.22, 20:31
5094
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
11421
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
19299
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Один из лидеров покинул шоу «Звезды в Африке 3»
Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака
США поразились находчивости украинских военных
Путин поручил пересчитать годных к военной службе россиян
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

syris

Франциск оказывается настолько туп, как и хохлы,что не могут понять ,что с нацистской мразью борется...

nicollaich

Татьяна Буцкая вчера родилась? Следующим её шагом должно быть обвинение Б.Моисеева в пропаганде гомосексуализма.

Killer1974

Прислушиваться(в этой теме)к астрологу, это равносильно тому, что смотреть шоу "экстасенсов".

korvinsS

После которой окрайна перестанет существовать)