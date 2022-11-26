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Путин обсудил украинскую спецоперацию с Кадыровым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/RKadyrov_95

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсуждалась работа чеченских подразделений в ходе спецоперации.

Встреча состоялась после мероприятия с матерями военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кадыров доложил Путину об успешном укомплектовании в Чечне новых подразделений Минобороны и Росгвардии бойцами, имеющими опыт участия в боевых действиях.

«Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также рассказал главнокомандующему о снабжении отправленных в зону СВО подразделений, оснащенности техникой, тактических возможностях.

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Политика #Россия #Армия
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