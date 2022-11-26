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Дешевое лекарство от паразитов повысило эффективность лечения рака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дешевое лекарство от паразитов пирвиний повышает эффективность лечения колоректального рака, выяснили ученые Оклендского университета.

Исследователи определили, что пирвиний воздействует на бета-катенин, который является одним из факторов развития данного типа онкологии. Пирвиний — недорогой антипаразитарный препарат, созданный 1960-х годах.

При этом пирвиний в ходе эксперимента сочетали с комбинацией хорошо известных противораковых препаратов акситиниба и вемурафениба, которые сейчас используются для лечения других видов рака.

Такой вариант лечения оказался самым эффективным, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Molecular Cancer Therapeutics. Отмечается, что использование старых лекарств в новых комбинациях может стать перспективным способом противораковой терапии.

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Наука #Наука #Здоровье
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