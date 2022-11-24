Ракету «Сармат» запустили в серийное производство

Серийное производство новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» запущено в России, сообщил гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

«Ракетный комплекс уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием», — сказал Дегтярь в интервью «Российской газете».

«Сармат» в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил и надежно обеспечивать безопасность России.

«Сармат» — новейшая тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Изготовителем является завод «Красмаш» в Красноярске. Ракета способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира через Северный или Южный полюс.