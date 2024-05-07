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Белоруссия проведет проверку носителей ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Белоруссия проведет синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия, сообщил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

«По поручению главнокомандующего ВС Белоруссии к нынешней проверке будут привлечены силы и средства, способные применять ядерные боеприпасы», — сказал Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».

Проверка будет проводиться на фоне учений в России по применению нестратегического ядерного оружия. Она носит оборонительный характер и не проецирует угроз на другие страны, подчеркнул он.

Вольфович уточнил, что проверка проходит в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. В частности, ракетные комплексы «Искандер» и РСЗО «Полонез» выведут на секретные позиции.

Генштаб России 6 мая по поручению Владимира Путина начал подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ. На них планируют отработать в том числе «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

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