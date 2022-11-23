Евросоюз нашел замену российскому газу

Евросоюз полностью заместил выбывший российский газ поставками СПГ и трубопроводным топливом от других поставщиков, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, альтернативные объемы «голубого топлива» получены из «надежных источников». Ранее российские газовые поставки в страны ЕС варьировались от 175 до 200 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Российский вклад в газовый баланс Европы в последние годы составлял 40-45%. Однако на фоне различных ограничительных мер и теракта на газопроводе «Северный поток» поставки в 2022 году существенно упали.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и частичный отказ от них негативно сказывается на экономике европейских стран.