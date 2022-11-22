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Новосибирцы массово зарегистрировались на олимпиаду «Я – профессионал»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © организатор олимпиады «Я – профессионал»

Новосибирская область вошла в топ-20 регионов по числу регистраций на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал», заявку подали 13 тысяч новосибирских учащихся. 

Студенты подавали заявку на одно или сразу несколько из 73 направлений, которые охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины – от дизайна до искусственного интеллекта.

Самыми популярными направлениями среди студентов Новосибирской области в этот раз стали: «Психология», «Менеджмент», «Математика», «Реклама и связи с общественностью и «Программирование и информационные технологии». Лидерами по количеству заявок стали СГУПС, НГУ, НГПУ, НГТУ и НГУЭиУ.

Почти 2,5 тысячи регистраций поступило от студентов Новосибирского госуниверситета. В предыдущие годы вуз куратором олимпиады в регионе. За НГУ традиционно закреплено направление «Биоинженерия и биоинформатика», сообщает представитель вуза.

Участников олимпиады ждет отборочный онлайн-этап, который пройдет с 18 ноября по 4 декабря. О его итогах станет известно в конце декабря. Заключительный этап олимпиады состоится с февраля по апрель 2023 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

Дипломанты «Я – профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

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