Россия полностью откажется от бакалавриата

Понятия «бакалавр» исчезнет в России с 2025 года, заявил исполняющий обязанности главы министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

Образование будет разделяться на высшее и высшее специализированное. Магистратура при этом останется, но будет «совершенно иной», подчеркнул Фальков в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

При этом он уточнил, что по некоторым специальностям невозможно получить достойное образование за четырехлетний период обучения. В частности, это касается инженеров, врачей и педагогов.

Фальков отметил, что для ряда направлений необходимо переходить на 5–5,5-летний срок высшего обучения. Также кандидат на должность министра науки и высшего образования заявил о необходимости запуска отдельной программы по повышению квалификации преподавателей.