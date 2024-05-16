Минобрнауки прокомментировало отмену бакалавриата

Исключение бакалавриата в новой системе высшего образования не создаст проблем ни для уже получивших дипломы этой степени, ни для тех, кто учится по этим программам сейчас, заверил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Глава министерства Валерий Фальков ранее в Госдуме заявил, что новая система исключит понятие «бакалавр» и будет подразумевать высшее образование и специализированное высшее образование.

«Позитивные изменения национальной системы высшего образования не несут никаких издержек для тех, кто получил диплом бакалавра или сейчас обучается по бакалаврским программам. Их дипломы сохранят свой вес, ведь стоящие за ними знания никуда не делись — работодатели это прекрасно понимают. Речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования», — пояснил Могилевский.

Президент Владимир Путин в мае 2023 года подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах. В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура.

Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют: в базовом высшем — от четырех до шести лет, в магистратуре — от одного года до трех лет.