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ЦБ рассказал о пессимистичном сценарии для экономики России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Банк России
Банк России представил три сценария развития российской экономики. Пессимистичный сценарий становится более реальным, но наиболее вероятным остается базовый, говорится в прогнозе ЦБ.  

Ни один из сценариев, даже самый позитивный, не подразумевает, что антироссийские санкции в ближайшие годы будут сняты. Экономика России продолжит существовать в крайне жестких условиях, приводит «Российская газета» прогноз ЦБ.

Базовый сценарий

Этот сценарий не предполагает значимых изменений геополитических условий. Сохранятся внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество.

По итогам 2022 года сокращение ВВП составит 3-3,5%. В 2023 году экономика сократится на 1-4%, при этом в IV квартале 2023 года будет наблюдаться небольшой рост до 1,5%. В 2024 году восстановительный рост продолжится, прирост в IV квартале составит 0,5-1,5% в годовом выражении.

Инфляция в 2022 году сложится в диапазоне 12-13%, в 2023 году — 5-7%. В 2024 году инфляция вернется к целевым 4% и останется на этом уровне в дальнейшем.

Позитивный сценарий

Мировая экономика сумеет избежать рецессии. Российская же экономика окажется значительно более гибкой и сильной, чем все о ней думали.

Основной импульс в этом сценарии российская экономика получает за счет быстрого восстановления внутреннего спроса. Произойдет насыщения рынков товарами через механизм параллельного импорта.

В результате инфляция возвращается на приемлемый уровень к концу 2023 года. В 2024-2025 годах темп прироста цен будет оставаться вблизи 4%.

Негативный сценарий

Один сплошной кризис. Негативный сценарий строится на предположении о том, что тренду на глобализацию мировой экономики приходит конец. Она фрагментируется. В результате может начаться кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007-2008 годов.

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Кроме того, в негативном сценарии предполагается усиление геополитического напряжения, включая введение дополнительных ограничений на российский экспорт.

Для российской экономики это означает наступление невеселых времен. Выпуск в 2023 году сократится еще сильнее, чем в 2022 году. В 2024 году падение продолжится, и лишь в 2025 году возможен рост — не более 1%.

Инфляция в 2023 году может ускориться до 13-16% на фоне ослабления рубля. ЦБ придется существенно повысить ключевую ставку, но даже в этом случае инфляция вернется к целевым 4% только к концу 2025 года.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

scrubs2009

Тебя жечь не должно кто у меня прадед, но благодаря ему ты сюда смотришь и ещё даже че то пишешь

Alhazred

Из тебя коммунист как из собачьего хвоста сито)))

Alhazred

Я ваще не понимаю о чем он брешет? Газопроводов из России в Британию в природе не существует. А сжиженный...

Alhazred

А ты у нас кто проф Преображенский, доктор Борменталь или социал-прислужница Зинаида Бунина? )))