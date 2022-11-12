Валюты в условиях политической турбулентности не вызывают доверия, поэтому россияне ищут альтернативные способы вложения денег. Самой надежной инвестицией всегда считалась покупка золота. Стоит ли вкладываться в драгоценный металл сейчас и какие есть нюансы?

Слитки доступны всем

Один из самых простых способов сохранить сбережения — купить физическое золото. Оно доступно в слитках, а также в золотых инвестиционных монетах.

Купить золотой слиток можно в банках — у каждого из них свои курсы покупки и продажи золота. Также купить слиток можно на бирже, но процедура вывода металла с рынка куда более сложная.

Начинающим инвесторам можно приобрести слиток весом 1 грамм. Граммовые золотые слитки Сбербанка в начале ноября 2022 года 4 073 рубля. А продать его можно за 3250 рублей.

С этого года физические лица могут покупать слитки металлов без уплаты НДС (в размере 20%) независимо от помещения этих слитков в хранилища банков.

Если хранить купленное золото дома, то стоит помнить немаловажный нюанс: даже единственная царапина снижает стоимость слитка, а при сильных повреждениях его могут даже не купить.

Монеты выгодней

Золотые инвестиционные монеты сейчас считаются более удобным инструментом для вложения. В России они в основном представлены Московским и Санкт-Петербургским монетными дворами.

«Это, например, золотая монета "Георгий Победоносец", начиная от 1/8 тройской унции. Наиболее популярным является вариант четверть тройской унции, то есть изделие весом 7,78 граммов», — уточнил Sibnet.ru советник по инвестициям ИК «Fontvielle» Максим Федоров.

Иногда монетные дворы готовят особые выпуски. Например, такие монеты выпустили к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. В советское время наиболее популярной монетой был золотой червонец «Сеятель», который до сих пор обращается на рынке и вполне востребован.

«Преимущество инвестиционных монет очень простое: у них минимальная наценка за производство. Получается, что их стоимость формируется преимущественно исходя из курса золота на Лондонской бирже и курса доллара по отношению к рублю на Московской бирже», — отметил Федоров.

По его словам, покупая золотую монету, де-факто приобретается долларовый актив за национальную валюту, который еще и учитывает динамику ценообразования драгоценного металла.

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В долгосрочном плане золото растет на горизонте от десяти лет, поэтому это перспективный инструмент для сохранения капитала на долгой дистанции. Но для краткосрочных вложений физическое золото не подойдет, а разница при покупке и продаже «съест» прибыль.

У монет есть еще один плюс по сравнению со слитками: ими могут заниматься не только банки, но и другие участники финансового рынка, которые прошли сертификацию в Федеральной пробирочной палате.

«Таких компаний на рынке немного, но они создают конкуренцию банкам, а там, где есть конкуренция, возможность найти привлекательное по цене предложение выше», — добавил Федоров.

Покупать у них монеты обычно выгоднее, кроме того, им же в любой момент можно продать «металл» обратно по хорошему курсу. Хранить монеты проще, чем слитки — в комплекте к ним бесплатно идет пластиковая капсула.

Купить золотые монеты можно на любой кошелек, так как их стоимость значительно варьируется. Например, золотая монета «Георгий Победоносец» 2021 года выпуска весом 7,78 граммов стоит в Сбербанке около 40 тысяч рублей.

Виртуальные драгметаллы

Существуют способы вложить деньги в золото, но при этом оно будет хранится не у человека, а у организации, например, у банка. Таких вариантов несколько — ETF, обезличенные металлические счета и биржевое золото, которое торгуется на валютной секции.

ETF (Exchange Traded Fund) — это инвестиционный фонд, акции которого обращаются на бирже. Его котировки привязаны к активам в портфеле. Этот инструмент иностранный, основной ETF принадлежал FinEx.

«ETF – простой и удобный способ диверсифицировать свои активы, однако, в текущей ситуации существует риск, что ETF станет недоступным для торговли в России из-за наложенных санкций», — отметил аналитик ФГ «Финам».

Обезличенный металлический счет — банковский вклад, его валютой является золото, которое покупается у банка. Стоимость и доходность счета привязана к курсу драгметалла.

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«Особенностью обезличенного металлического счета является то, что он не страхуется в банке. По этой причине стоит рассматривать только предложения крупных игроков отрасли, а у них, как правило, спреды при покупке и продаже очень большие. Это "убивает" весь смысл инвестирования в данный инструмент», — предупредил эксперт.

Также можно купить золото на Московской бирже через брокера. Металлы в этом случае хранятся в Национальном клиринговом центре (НКЦ), который входит в группу компаний Московской биржи.

У каждого брокера в НКЦ открыт специальный торговый счет, на который зачисляются все драгоценные металлы, принадлежащие клиентам этого брокера. Брокер ведет внутренний учет того, какая доля драгоценных металлов принадлежит каждому конкретному инвестору.

«С учетом надежности организации при среднесрочном инвестировании данный инструмент подходит наилучшим образом», — подытожил Федоров.