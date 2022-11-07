Microsoft выпустит дешевые ПК с Windows 11, рекламой и подписками

Microsoft работает над бизнес-моделью, рассматривающей увеличение объемов продаж за счет рекламы и подписок на недорогих компьютерах собственного производства.

Портал WinBuzzer обратил внимание на новые вакансии Microsoft. В обязанностях главного менеджера-программиста прямо указывалось, что его задачей будет создание «недорогих ПК, работающих за счет рекламы и подписки».

Такой подход позволит компании снизить цены на ПК с Windows и расширить аудиторию ОС, при условии, что ее устроит наличие платных сервисов и рекламных баннеров.

Позже вакансия была отредактирована, но там по-прежнему отслеживается связь облачных и сетевых решений с «железом» и необходимости их внедрения в операционную систему Windows.

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Microsoft не в первый раз экспериментирует с агрессивной подачей рекламы. Компания уже активно использует баннеры в офисном пакете Microsoft 365 и браузере Edge. Были случаи размещения объявлений в Microsoft Editor и «Проводнике», однако позже это списали на ошибку.

Рекламу в собственных устройствах используют и другие компании. Например, Xiaomi, чьи смартфоны дешевле за счет встроенной системы объявлений. Доходность от продажи устройств, по сообщению гендиректора Лэй Цзуня, составляет всего 5%, а основная выручка поступает за счет размещения баннеров.