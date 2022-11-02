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YouTube интегрирует сторонние стриминговые сервисы

Источник:
Sibnet.ru
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Интеграция amc в YouTube
Фото: © YouTube

YouTube интегрирует сторонние стриминговые сервисы. Это позволит смотреть фильмы и сериалы с других стриминговых платформ и зарегистрироваться на новых площадках, не покидая видеохостинг.

Новая опция Primetime Channels («Каналы Прайм-тайм») интегрирует в YouTube 34 стриминговые площадки, среди которых SHOWTIME, STARZ, Paramount+, AMC + и ViX+, сообщается в блоге видеохостинга. 

«Люди уже заходят на YouTube, чтобы посмотреть трейлеры к долгожданным фильмам или фрагменты сцен из своих любимых телевизионных эпизодов. Теперь вы можете продолжить просмотр прямо на YouTube. И у вас по-прежнему будет выбор и контроль над своими аккаунтами с возможностью управлять ими всеми в одном месте», — написал Эрин Тинг, директор по управлению продуктами.

После регистрации фильмы и сериалы со сторонних видеосервисов появятся в YouTube. Помимо базового контента, будут доступны дополнительные материалы, такие как кадры со съемок, интервью и авторские ролики актеров.

Новые каналы доступны в разделе «Фильмы». Primetime Channels работает пока в тестовом режиме у некоторых пользователей из США. В ближайшее время сервис начнет расширяться и на другие страны.

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