Ростелеком объявил сразу несколько акций на интернет-тарифы. В Сибири в ноябре в большинстве регионов подключиться к провайдеру можно со скидкой 50%.

Самые выгодные предложения на интернет, телевидение и онлайн-кинотеатр Ростелекома собраны на сайте rt.sibnet.ru.

Максимальные скидки на тарифы Ростелекома — 50% — предложены для Омской, Иркутской и Кемеровской, республик Хакасия и Бурятия, Алтайского и Красноярского краев. В Томской и Иркутской областях, а также в других регионах Сибири можно подключить интернет со скидкой 30%.

Также можно выбрать акции с первым бесплатным месяцем, сниженной абонентской платой на три, четыре месяца и даже год.

Так, например, группа тарифов с названием «Технологии доступа». Безлимитный интернет на скорости 200 Мбит/с в первые месяцы обойдется всего в 200-250 рублей ( в зависимости от города). При этом Ростелеком подарит полугодовую подписку онлайн-кинотеатра Wink c 25 тысячами фильмов и сериалов в Full HD (c возможностью. подключения пяти устройств к одному аккаунту).

А если в доме есть умный телевизор и подключать интернет по технологии FTTx, может не потребоваться никакого дополнительного оборудования.

Если выбирать оптику (PON), провайдер предложит оптические модемы на выбор. Оборудование (терминалы, маршрутизаторы, ТВ-приставки) можно оформить в аренду или в рассрочку.

Не менее выгодное предложения — тарифы Ростелекома семейств «Технологии общения», «Технологии выгоды», «Технологии развлечений».

Тарифы «Технологии общения» — это скоростной интернет и мобильная связь в одном пакете. Можно выбрать разные варианты скорости интернета и количество сим-карт — от одной до пяти.

Тарифы семейства «Технологии выгоды» включают все основные услуги: интернет, ТВ и онлайн-кинотеатр, мобильную связь.

В этой линейке тарифов довольна выгодна акция — «Киноман 5 в 1». Сюда Ростелеком включил пакет ТВ-каналов и сразу пять популярных подписок онлайн-кинотеатра Wink: AMEDIATEKA, START, more.tv, Онлайн-кинотеатр Wink, Кинопоиск, а также коллекцию караоке. Все вместе предлагается по сниженной цене на год + месяц подключения.

«Технологии развлечений» — это интернет последнего поколения, интерактивное телевидение и подписки на онлайн-кинотеатр. В этой группе тарифов Ростелекома также действует акция «Киноман 5 в 1». И также на год можно подключить все пять популярных видеосервисов по сниженной цене.