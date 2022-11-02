Российский боец MMA отравился и умер

Боец промоушенов RCC и Fight Nights Александр Писарев отравился неизвестным веществом и умер, его супруга до сих пор находится в больнице.

Спортсмен и его супруга в воскресенье, 30 октября, в присутствии родственников почувствовали недомогание. Мужчина скончался, женщина находится в больнице, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным эксперта, смерть спортсмена наступила в результате отравления неустановленным веществом.

СМИ и телеграм-каналы сообщили, что умерший боец — 33-летний Александр Писарев. Mash со ссылкой на тренера спортсмена Магомедова Камилова написал, что он отравился арбузом. Baza утверждает, что это были опиоиды, при этом неизвестно, как они попали в организм спортсмена.

Писарев — чемпион Москвы по рукопашному бою и грэпплингу, финалист чемпионата Европы по смешанным единоборствам. Всего в ММА он провел пять поединков, одержав три победы и потерпев два поражения.