Босния и Герцеговина отменила матч с Россией

Футбольный союз Боснии и Герцеговины решил не проводить матч национальной команды со сборной России в ноябре, сообщается на сайте организации.

Игра должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Глава союза Вико Желькович заявил, что матч перенесен «на будущее».

Боснийская федерация сообщила о договоренности сыграть со сборной России в сентябре. Против проведения встречи выступили несколько боснийских футболистов, в том числе лидеры команды.

Первой и единственной игрой сборной России в этом году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Также у российских футболистов была запланирована встреча с Ираном, но ее судьба под вопросом. Взамен команда может провести товарищеские матчи против Узбекистана и Таджикистана.