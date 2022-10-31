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Босния и Герцеговина отменила матч с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РФС

Футбольный союз Боснии и Герцеговины решил не проводить матч национальной команды со сборной России в ноябре, сообщается на сайте организации.

Игра должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Глава союза Вико Желькович заявил, что матч перенесен «на будущее».

Боснийская федерация сообщила о договоренности сыграть со сборной России в сентябре. Против проведения встречи выступили несколько боснийских футболистов, в том числе лидеры команды.

Первой и единственной игрой сборной России в этом году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Также у российских футболистов была запланирована встреча с Ираном, но ее судьба под вопросом. Взамен команда может провести товарищеские матчи против Узбекистана и Таджикистана.

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