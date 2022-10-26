Потеря документов или вещей может усложнить командировку и серьезно испортить отдых. Что делать, если оставил документы или вещи в самолете, поезде или на вокзале?

Потеря вещей в дальней дороге – крайне неприятная ситуация, особенно когда речь идет о документах. Первая реакция человека, когда он обнаруживает пропажу, — паника. Но куда эффективнее будет сразу же предпринять необходимые меры.

Деньги и документы

Потеря документов или банковских карт — вероятно, самая серьезная неприятность, что на отдыхе, что в командировке. И первое, что нужно сделать в этом случае — вспомнить, где они могут быть. И только после проверки всех карманов и секретных мест начинать действовать.

С банковскими картами проще, чем с документами. Их можно заблокировать через приложение или по звонку на горячую линию. При желании можно даже не обращаться в полицию, а оформить новые. А вот с документами придется повозиться.

«Надо понять, украли у вас их или вы их просто где-то оставили — это две разные процедуры для полиции, и "украли" они любят куда меньше, потому что тогда придется искать», — объяснили эксперты tutu.ru.

Если человек потерял СНИЛС, ОМС, водительские права, то оперативно восстановить их можно после приезда домой, если на руках остался паспорт. Потеря главного документа гарантирует длительные хлопоты.

Если паспорт потерян в России, в полиции выдадут талон-уведомление о приеме заявления о происшествии. Потом последует стандартная процедура — заявление о потере или краже, и оформление нового документа.

На время восстановления на руках у человека будет справка, удостоверяющая, что паспорт делается. Но она не является документом. Поэтому в полиции нужно оформить временное удостоверение личности, по нему можно летать и ездить внутри страны.

Паспорт РФ восстанавливается 10 дней по месту регистрации или 30 дней в любой другой точке страны. Получать его можно только лично.

Если человек потерял паспорт за границей, то сложностей будет больше. Хорошо, если у путешественника есть цветная копия загранпаспорта. В противном случае придется искать двух человек, которые могли бы подтвердить его личность. С копиями или свидетелями также нужно обратиться в полицию и получить документ, позволяющий вылететь на родину.

Если потерял вещь в транспорте

Оставить вещь в поезде или самолете — один из самых безопасных вариантов. Если вещь осталась в железнодорожном транспорте, то до его отбытия от станции нужно обратиться к проводнику, и он поможет найти оставленное имущество. Но редко кто вспоминает о забытых предметах сразу, а когда хватится — поезд уже ушел.

В этом случае нужно обратиться к начальнику вокзала на станции. Он попросит заполнить заявление и указать в нем: в каком поезде оставили вещи, как они выглядели, если это была сумка, что в ней лежало. Сведения передадут начальнику поезда, а он, в свою очередь, проводникам.

Стоит учесть, что в потерянные чемоданы заглянут. Если среди них есть продукты, их сразу же выкинут. Если в вещах есть документы или другие бумаги, по которым можно установить личность или связаться с вами, то сотрудники полиции это сделают и вернут вещи.

С имуществом, оставленном в самолете, поступают аналогично. Самые частые «потеряшки» в авиатранспорте — это смартфоны и планшеты. Пассажир во время полета кладет их в карман сидения перед собой и благополучно забывает. Если такое случилось, паниковать не нужно.

После каждого рейса бортпроводники осматривают все места, и если они находят оставленные предметы, то передают их в камеры хранения аэропортов.

Нужно обратиться к сотруднику авиакомпании, предъявить билет, где указаны дата полета и место в самолете, написать заявление и ждать, когда вам отдадут имущество.