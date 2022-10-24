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Нейросеть обучили воевать с тараканами

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из Университета Хериот-Уатт создали устройство из одноплатного компьютера и лазера, способное под управлением нейросети распознавать и «отстреливать» тараканов.

Опытный образец состоит из компьютера Jetson Nano, лазера на 1,6 Вт и подвижного зеркала, позволяющего прицеливаться и корректировать импульсы света, сообщается в статье изобретателей в Oriental Insects. Наводчиком выступила нейросеть YOLOv4, ее обучили распознавать рыжих тараканов.

В эксперименте с участием 150 тараканов выяснилось, что на распознание и уничтожение цели нейросеть тратит около секунды. Обнаружилась и способность «выкуривать» насекомых из укрытий — система направляла слабый импульс по торчащим конечностям тараканов, выгоняла и успешно уничтожала их.

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Подобное изобретение может найти применение в пищевой промышленности, где использование пестицидов опасно для конечного продукта. Более того, химические препараты со временем вызывают привыкание у тараканов и перестают действовать должным образом, а к лазеру насекомые не смогут выработать иммунитет.

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