Тараканы вернулись! Причем, как в хрущевки, так и в современные высотки. Почему противные насекомые вновь захватывают города и можно ли от них избавиться раз и навсегда?

На самом деле эти насекомые и не думали исчезать. Просто не все их видели. Прусаки, которые, казалось, исчезли в начале 2000-х, продолжали жить спокойной размеренной жизнью, но в других местах. А в период активного размножения часть из них отправилась на поиски нового дома.

Сейчас рыжие и усатые смело осваивают неизведанные территории и им наплевать, где они будут жить — в маленькой захламленной квартире или бродить по коридорам новенького бизнес-центра.

Чаще всего с человеком соседствуют рыжие тараканы – прусаки. Их популяция в жилых помещениях и инженерной инфраструктуре в разы больше дикой. При этом прусаки имеют наиболее сильный и быстро адаптируемый «иммунитет» к способам их уничтожения.

Откуда приходят тараканы?

Прусак неприхотлив, он может выжить в любом месте. Главное, чтобы было тепло и влажно. Тараканы могут строить себе временное жилище, например, в колодце, где проходят трубы с горячей водой, а за пропитанием мигрировать в близлежащие дома или на мусорки.

Но рано или поздно им становится тесно, размножаются они очень быстро и молодняку приходится брать приступом новые «земли».

Каждая беременная самка прусака носит до 50 яиц. Если предположить, что только половина из ее потомства будет девочками, то они принесут по полсотни детенышей уже через три месяца. А это 1250 новых усатых жильцов в чьих-то домах.

По данным Роспотребнадзора, пики тараканьей любви приходятся на февраль и на летние месяцы. И вот тогда начинается массовая миграция.

А еще таракана запросто можно принести домой в сумке или в коробке с продуктами. Он может приехать нелегалом в посылке, или вернуться вместе с человеком из командировки, прячась в багаже.

А куда идут?

Куда угодно, только бы было, где спрятаться. Но к постоянному месту обитания у них завышенные требования. Жильем повышенной комфортности у них всегда считается уголок, где царствует антисанитария.

«Это всегда потенциальное место обитания тараканов. И ему все равно, где она будет – в доме, в квартире или в бизнес-центре», — прокомментировал Sibnet.ru дезинсектор Санэпидемстанции Новосибирска Руслан Ахматнуров.

Вообще, рабочие места с большим скоплением людей тараканы обожают. И тоже ходят туда как на работу — добывать еду, а ее в офисах немало. «Ну а как же? Офисная сотрудница не доела печенье, положила его в тумбочку. Это пир для таракана», — привел пример специалист.

А если в здании есть столовая, то ее постоянно будут брать на приступ орды усатых насекомых. Здесь все зависит от добросовестности владельца — следит ли он за чистотой и отсутствием насекомых в кухнях и залах.

Где прячутся тараканы?

Если человек видит одного таракана, значит рядом еще как минимум 16 его сородичей. Просто они хорошо спрятались. Навык укрываться тараканы прокачали почти до совершенства.

Они могут затаиться почти везде. За трубами отопления, в вентиляции, в столешницах, в любой щели, между книг, в стопках газет и журналов.

Бумагу, к тому же, рыжие квартирные оккупанты с удовольствием употребляют на обед и ужин.

Но больше всего тараканы любят места, где есть влага. Прусак может долго обходится без еды, а вот без воды быстро умирает. Поэтому, чтобы избавиться от непрошеных гостей, необходимо перекрыть им доступ к источнику жизненных сил — жидкости.

Чтобы лишить таракана комфортной и сытой жизни, нужно:

Хранить еду в закрытых контейнерах.

Следить, чтобы на плите, столешнице и полах не было жира и остатков пищи.

Устранить утечки в кранах. Насухо вытирать столешницы и раковину.

Не оставлять мусор на ночь. Убирать на ночь корм для домашних животных.

Не хранить старые ненужные газеты, журналы.

Придет ли таракан в чистую квартиру?

Вдохновенные хозяйки, следящие за чистотой, содрогаются от отвращения, когда видят усатого гостя на сверкающей кухне. Хватаются за тапочек и возмущаются: «Откуда ты здесь взялся?»

«От соседей», — отвечают за тараканов представители Роспотребнадзора. Или небольшая, но уверенная в себе колония новых жильцов поселилась в подвале, а может, пришла за продуктами в магазин на первом этаже и осталась там жить.

«Если на первом этаже расположен продуктовый магазин, кафе, ресторан или в доме есть мусоропровод, вероятность встречи с тараканом будет выше», — отмечают специалисты ведомства.

Поэтому первое, что нужно сделать — проверить подвалы. Поднять «на уши» старшего по дому. «Звонить в ТСЖ и требовать потравы. И самому лучше проконтролировать работу бригады дезинсекторов», — советует Ахматнуров.

С соседями сложнее. Не всем мешает совместное проживание с тараканами и некоторые не хотят их выпроваживать или убивать. В этом случае тоже лучше вызвать представителей Санэпидемстанции, которые на месте проверят помещения и посоветуют, как лучше избавиться от насекомых и договориться с соседями.

Самка таракана может только раз встретиться с самцом для «брачной ночи» и больше не переживать о размножении. Она всю жизнь хранит запасы семенной жидкости в брюшке.

Чем травить тараканов?

Борная кислота. Это страшный сон любого таракана, она парализует его и прусак погибает от удушья. Препарат продается в любой аптеке. Порошок можно рассыпать вдоль стен, у раковины.

Или размять, например, отварную картофелину, смешать с борной кислотой и разложить борные шарики в местах, куда может высаживаться тараканий десант.

Но этот способ не подойдет владельцам домашних животных. Собаки, кошки и хомяки тоже могут пасть жертвой борьбы с тараканами, случайно наевшись отравы.

Нашатырный спирт для рыжих квартирантов тоже яд, они не выносят его запах. Можно смешать небольшое количество препарата с водой и нанести тряпкой или губкой на полы, стены, трубы. Однако этот способ может вывести из дома не только тараканов, но и людей.

Нашатырный спирт отличается резким, неприятным запахом, который переносят не все. А еще вода с нашатырем может повредить или испортить краску, или другие покрытия на полу или стенах.

Готовую отраву для рыжих и усатых можно купить и в магазине. И вероятно, она сможет выгнать прусаков из квартиры. Но может получиться обратный эффект, когда хозяин дома натренирует таракана на яд.

«Насекомое привыкает и становится сильнее, невосприимчивее к ядам», — объясняет Ахматнуров. В этом случае остается надеяться только на дезинсекторов.

Но даже они признают, что современные тараканы, перепробовавшие массу ядов, приобрели иммунитет к большому количеству отрав, и с каждым годом становятся наглее и живучее.