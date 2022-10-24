Валиева выиграла первый турнир после допинг‑скандала

Фигуристка Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при России, этот турнир стал для нее первым после Олимпиады в Пекине, где она попала в допинг-скандал.

Валиева шла первой в короткой программе, в произвольной она заявила только четверной тулуп из элементов «ультра-си», но упала с него.

Произвольную выиграла Софья Акатьева, выполнившая тройной аксель и два четверных тулупа, но по сумме двух программ Валиева стала первой.

Валиева на Олимпиаде-2022 завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки с чемпионата России (декабрь 2021 года) были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Российская серия Гран-при была создана как альтернатива международным турнирам, от которых российских фигуристов отстранила международная федерация (ISU).