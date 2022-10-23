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Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Источник:
ТАСС
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Фото: © кадр из видео

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Поединок прошел на турнире UFC в Абу-Даби и завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде.

Махачев стал вторым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее этим титулом владел Хабиб Нурмагомедов.

«22 года мы прошли вместе. На протяжении двух лет я вам говорил, что Махачев — лучший боец в мире», — приводит ТАСС слова Нурмагомедова.

Махачеву 31 год, он является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова - отца Хабиба Нурмагомедова. На его счету теперь 23 победы и одно поражение.

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