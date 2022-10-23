Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в легком весе

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
Поединок прошел на турнире UFC в Абу-Даби и завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде.
Махачев стал вторым российским бойцом, завоевавшим титул чемпиона UFC в легком весе. Ранее этим титулом владел Хабиб Нурмагомедов.
«22 года мы прошли вместе. На протяжении двух лет я вам говорил, что Махачев — лучший боец в мире», — приводит ТАСС слова Нурмагомедова.
Махачеву 31 год, он является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова - отца Хабиба Нурмагомедова. На его счету теперь 23 победы и одно поражение.
MuCbEПрекрасно. Во время нефтяной войны с Саудитами Россия показала что может комфортно гонять баррели ниже...
Nik3316нельзя убрать 55% нефти и газа с рынка без последствий, верь в сказки дальше...
AlhazredНу я полагаю он более известен чем ты и твои дурацкие мнения)))
senikКлиент важный, но не надежный. Что Германия с газом, что Франция с мистралями. Все они продажные, зависимые...