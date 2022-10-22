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Российский пилот дебютировал в «Формуле-1»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Jurgenheinen / CC BY-SA 4.0

Российский гонщик Роберт Шварцман дебютировал в «Формуле-1» в составе команды «Феррари.

Пилот управлял итальянским болидом в первой сессии свободных заездов 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США, который проходит в штате Техас в Остине.

23-летний российский спортсмен показал 16-й результат. Его отставание от лидера Карлоса Сайнса из Испании, также представляющего «Феррари», составило 2,094 секунды.

Роберт Шварцман стал тест-пилотом Ferrari в 2022 году. Ранее он выступал за команду Prema, в составе которой в 2019-м победил в чемпионате «Формулы-3», в 2021-м он занял второе место по итогам сезона «Формулы-2».

Шварцман стал пятым представителем России, который принял участие в официальных заездах «Формулы-1». До него в чемпионате принимали участие Виталий Петров, Сергей Сироткин, Даниил Квят и Никита Мазепин.

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