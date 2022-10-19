НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Новое поколение USB получит скорость до 80 Гбит/с

Источник:
Sibnet.ru
383 0
Кабели USB
Фото: © Solen Feyissa / Unsplash License

Стандарт USB4 2.0 получил официальные спецификации. Он может поддерживать скорость до 80 Гбит/с, что в два раза быстрее текущего поколения пассивных USB-C и Thunderbolt 4.

Форум разработчиков USB (USB Implementers Forum, USB-IF) опубликовал официальную спецификацию USB4 2.0. Благодаря новой архитектуре физического уровня, кодирующей амплитудно-импульсную модуляцию, скорость передачи данных в новом поколении увеличилась до 80 Гбит/с.

Новый стандарт USB4 2.0 позволит не только передавать данные по проводу, но и подключать через USB, например, высокопроизводительный монитор. USB Type-C может быть сконфигурирован асимметрично для передачи до 120 Гбит/с в одном направлении при сохранении 40 Гбит/с в другом, что даст возможность передавать картинку в высоком разрешении.

Устройства умного дома получили единый стандарт

Отмечается, что USB4 2.0 обладает полной обратной совместимостью. Однако может пройти несколько лет, прежде чем появятся новые кабели, концентраторы, ПК и мобильные устройства, способные его поддерживать.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Ростех запустил серийное производство защищенных роутеров
Apple выпустит iPad Pro с процессором M2
Виртуальную реальность наполнили запахами
Apple превратит iPad в мозг умного дома
смотреть все
Хайтек #Гаджеты
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
2765
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
6354
2
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
12566
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
10463
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
9449
2
Как выбрать
Чем защитить экран смартфона
19.09.22, 20:31
2924
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
8242
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
15584
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
14246
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
19197
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Блинкен заявил, что миру никак нельзя без руководства США
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

nikkor

«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))