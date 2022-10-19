Новое поколение USB получит скорость до 80 Гбит/с

Стандарт USB4 2.0 получил официальные спецификации. Он может поддерживать скорость до 80 Гбит/с, что в два раза быстрее текущего поколения пассивных USB-C и Thunderbolt 4.

Форум разработчиков USB (USB Implementers Forum, USB-IF) опубликовал официальную спецификацию USB4 2.0. Благодаря новой архитектуре физического уровня, кодирующей амплитудно-импульсную модуляцию, скорость передачи данных в новом поколении увеличилась до 80 Гбит/с.

Новый стандарт USB4 2.0 позволит не только передавать данные по проводу, но и подключать через USB, например, высокопроизводительный монитор. USB Type-C может быть сконфигурирован асимметрично для передачи до 120 Гбит/с в одном направлении при сохранении 40 Гбит/с в другом, что даст возможность передавать картинку в высоком разрешении.

Устройства умного дома получили единый стандарт

Отмечается, что USB4 2.0 обладает полной обратной совместимостью. Однако может пройти несколько лет, прежде чем появятся новые кабели, концентраторы, ПК и мобильные устройства, способные его поддерживать.