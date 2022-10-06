Устройства умного дома получили единый стандарт

Альянс стандартов подключения Connectivity Standards Alliance (CSA) разработал единую программу сертификации для устройств умного дома Matter 1.0. Это позволит привести разных производителей к единому стандарту безопасности и объединить разные экосистемы, например, Google, Apple и Amazon.

Стандарт Matter представляет собой общий язык для всех устройств, сообщается на сайте CSA. Он работает полностью локально, не зависит от подключения к интернету и подразумевает одновременное управление умным домом из нескольких экосистем и голосовых помощников. Например, он в состоянии «подружить» системы Google и Apple.

В разработке принимают участие более 280 компаний-производителей устройств умного дома. Они объединили свои технологии, опыт и инновации, чтобы Matter отвечал потребностям всех заинтересованных сторон, включая пользователей, производителей продуктов и платформы.

Matter 1.0 поддерживает подключение по Wi-Fi или по новому, специально разработанному, протоколу Thread. Он позволит устройствам умного дома общаться быстрее и упростит настройку оборудования.

«Thread создает самовосстанавливающуюся ячеистую сеть, которая становится более отзывчивой и надежной с каждым добавленным устройством, а ее архитектура со сверхнизким энергопотреблением продлевает срок службы батареи. Сочетание Thread с Matter — это мощный выбор для продуктовых компаний и большая ценность для потребителей», — сообщил президент Thread Group Вивид Сиддха.

Он отметил, что новые протокол и сертификат решат проблему взаимодействия устройств разных производителей и позволят разработчикам сосредоточиться на инновациях.

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Официальное мероприятие в честь запуска Matter должно пройти 3 ноября, но первые устройства с новым стандартом могут появиться уже в октябре, так как некоторые компании-производители стали участниками программы раннего доступа. Уже выпущенные системы умного дома смогут получить сертификат после модернизации.