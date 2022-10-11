WhatsApp запустит чаты на тысячу человек

Максимальное количество участников чата в WhatsApp будет увеличено с 512 до 1024. Увеличенные лимиты уже доступны некоторым пользователям.

Портал WABetaInfo обратил внимание на то, что в бета-версии WhatsApp, при создании нового чата, количество доступных для приглашения участников увеличено до 1024. Нововведение могут заметить некоторые пользователи Android и iOS.

Новые инструменты управления для больших групп, анонсированные WABetaInfo ранее, пока недоступны. WhatsApp стремительно увеличивает максимальное количество подписчиков, всего несколько месяцев назад лимит составлял 256 участников.

Фото: © WABetaInfo

Лидером по доступной аудитории остается Telegram. В мессенджере доступны супергруппы с максимальным количеством подписчиков в 200 тысяч человек.