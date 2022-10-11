WhatsApp запустит чаты на тысячу человек

Максимальное количество участников чата в WhatsApp будет увеличено с 512 до 1024. Увеличенные лимиты уже доступны некоторым пользователям.
Портал WABetaInfo обратил внимание на то, что в бета-версии WhatsApp, при создании нового чата, количество доступных для приглашения участников увеличено до 1024. Нововведение могут заметить некоторые пользователи Android и iOS.
Новые инструменты управления для больших групп, анонсированные WABetaInfo ранее, пока недоступны. WhatsApp стремительно увеличивает максимальное количество подписчиков, всего несколько месяцев назад лимит составлял 256 участников.
Лидером по доступной аудитории остается Telegram. В мессенджере доступны супергруппы с максимальным количеством подписчиков в 200 тысяч человек.SIBNET.RU В TELEGRAM