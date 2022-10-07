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Новые зубы денисовца обнаружили на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Института археологии и этнографии СО РАН нашли в Денисовой пещере на Алтае еще два зуба, которые могли принадлежать одному из древних видов человека — денисовцу, сообщил советник директора ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков.

До этого времени были известны только три такие находки: это моляр взрослого гоминида Denisova 4, зуб Denisova 8 и молочный моляр, найденный в 2010 году в культурном слое пещеры. С помощью зубов ученые могут определять родство обитателей Денисовой пещеры с другими древними подвидами людей.

«В этом году у нас две находки. Это моляр, который является копией-близнецом знаменитого зуба Denisova 4, своими морфологическими данными и архаичностью сразу привлекший внимание специалистов. Секвенирование ДНК показало, что он принадлежит именно денисовскому человеку. В этом же году в более древних отложениях, чем моляр Denisova 4, был обнаружен идентичный зуб», — цитирует Шунькова издание «Наука в Сибири».

Кто такой денисовец?

Палеогенетическое изучение зуба не проведено, но археологи уверены в том, что он тоже относится к денисовцу. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, сотрудничество с лабораторией эволюционной палеогенетики Сванте Паабо продолжается. 

Недавно Паабо получил Нобелевскую премию за секвенирование генома неандертальца и открытие ранее неизвестного древнего человека — денисовца.

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Наука #Наука #Новосибирск #Республика Алтай
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