Новые зубы денисовца обнаружили на Алтае

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН нашли в
Денисовой пещере на Алтае еще два зуба, которые могли принадлежать одному из
древних видов человека — денисовцу, сообщил советник директора ИАЭТ СО РАН
Михаил Шуньков.
До этого времени были известны только три такие находки: это
моляр взрослого гоминида Denisova 4, зуб Denisova 8 и молочный моляр, найденный
в 2010 году в культурном слое пещеры. С помощью зубов ученые могут определять
родство обитателей Денисовой пещеры с другими древними подвидами людей.
«В этом году у нас две находки. Это моляр, который является
копией-близнецом знаменитого зуба Denisova 4, своими морфологическими данными и
архаичностью сразу привлекший внимание специалистов. Секвенирование ДНК
показало, что он принадлежит именно денисовскому человеку. В этом же году в
более древних отложениях, чем моляр Denisova 4, был обнаружен идентичный зуб», —
цитирует Шунькова издание «Наука в Сибири».
Палеогенетическое изучение зуба не проведено, но археологи уверены в том, что он тоже относится к денисовцу. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, сотрудничество с лабораторией эволюционной палеогенетики Сванте Паабо продолжается.
Недавно Паабо получил Нобелевскую премию за секвенирование генома
неандертальца и открытие ранее неизвестного древнего человека — денисовца.