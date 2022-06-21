Одна маленькая косточка — крошечная часть фаланги пальца — заставила по-новому взглянуть на всю теорию о расселении человека по планете. Эту косточку новосибирские археологи нашли в Денисовой пещере на Алтае в 2008 году. С того момента пещера делала одну научную сенсацию за другой, и открытия продолжаются...

«Антропологические остатки на древних памятниках на этой территории очень редки. Любая находка уникальна», — говорит заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии Михаил Шуньков.

Но тогда археологи даже не предполагали, насколько ценной она окажется. Косточку отправили в Институт эволюционной антропологии Макса Планка в Германии. После расшифровки ДНК выяснилось, что часть фаланги принадлежит ранее неизвестному подвиду древнего человека. Ученые назвали этот вид денисовцем, или человеком алтайским (Homo altaiensis).

Раскопки в Денисовой пещере Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

Согласно изначальной теории происхождения и распространения людей, вид Homo sapiens сформировался на территории Африки около 250 тысяч лет назад.

Затем его представители мигрировали из Африки и заселили разные континенты, вытесняя другие виды гомининов (ископаемых людей) без скрещивания с ними.

Денисовец не вписывался в эту теорию.

Открытие денисовского человека легло в основу другой теории — обособленные группы гомининов развивались параллельно на разных континентах, постепенно скрещивались и это привело к формированию нескольких групп ископаемого человека в Африке, Западной Европе, Восточной и других частях Азии — прежде всего на территории Северной и Центральной Азии.

Каким был денисовец

Около 300 тысяч лет назад древние люди поселились в Денисовой пещере на Алтае. Ученые предполагают, что они пришли с Ближнего Востока.

«Между Ближним Востоком и югом Сибири поздние гейдельбергцы (промежуточный вид в эволюции человека) встретились с потомками гомо эректусов (человек прямоходящий), которые за миллион лет до этой встречи вышли с территории Африки. Так сформировались денисовцы. Они продолжали двигаться в восточном направлении. Мы их зафиксировали на юге Алтая в Денисовой пещере», — рассказывает Sibnet.ru Шуньков.

Окрестности Денисовой пещеры были благоприятным местом для обитания человека: богатая растительность, обилие животных, относительно мягкий климат. Горные ландшафты обеспечивали разнообразное питание. По останкам костей животных восстановлен рацион денисовцев.

Вид из Денисовой пещеры Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

«Главная добыча по количеству костей — сибирский горный козел. Также найдены кости трех видов лошадей, бизонов, сайги, антилоп, архаров», — рассказал ученый.

Сама Денисова пещера оказалась отличным жилищем. В ней были как более теплые участки на предвходовой площадке и в центральном зале, так и более прохладные — в галереях. Человек мог перемещаться внутри пещеры в тепло или легкую прохладу в зависимости от времен года и хранить в холоде еду.

Всего археологи обнаружили около 20 костных останков денисовцев, включая зубы, фрагменты черепа, фаланги и несколько морфологически неопределимых фрагментов кости. Новая технология зоо-масс-спектрометрии позволила провести генетический анализ мельчайших костных осколков, найденных в пещере.

Находки археологов говорят о том, что на Алтае у денисовцев непрерывно развивались быт и культура.

Для выживания денисовцам надо было охотится и это помогало развивать коммуникацию, коллективные действия, передачу опыта. У них было больше вариантов орудий для охоты, чем в тропиках и субтропиках, где древние люди могли питаться весь год растительной пищей.

«В Денисовой пещере была обнаружена самая большая известная в мировой археологии костяная игла с прорезанным ушком. Это целая игла в 7,5 сантиметра, возраст которой около 40 тысяч лет», — приводит пример Шуньков.

Украшения и костяная игла, созданные денисовцами Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

Это очень редкая находка на стоянках древних людей. И говорит о том, что денисовцы шили себе одежду и обувь.

Они коллекционировали различные материалы и делали из них украшения. По мнению ученых, это свидетельствует о двух вещах: среди денисовцев были мастера, а также элита, которая носила украшения.

«Основная масса украшений сделана из костей и зубов животных, которые обитали в непосредственной близости от Денисовой пещеры. Но есть и украшения из более редких материалов. Есть маленькие бусины из скорлупы яиц страусов», — говорит собеседник.

Скорлупа яиц страусов — это импортный материал, который мог поставляться в пещеру с двух территорий — Монголии или Забайкалья. То есть денисовцы могли меняться с другим группами древних людей материалами.

Фрагменты диадемы из бивня мамонта Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

Были украшения и из бивня мамонта. Но этот зверь постоянно возле пещеры не обитал. Он жил в предгорьях в 100 километров от Денисовой пещеры и иногда мог заходить вверх по долине. Вероятней всего, денисовцы находили уже погибших животных и брали бивни для создания украшений. Они знали толк в разнообразии материалов и умели их обрабатывать.

О мастерстве и эстетических предпочтениях денисовцев говорит браслет из хлоритолита. Ученые установили, что этот материал денисовец принес с территории Рудного Алтая, современной границы Казахстана и России за 250 километров от пещеры. Материал обладает интересными свойствами, он меняет цвет при различном освещении.

Браслет из хлоритолита (слева) Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

В браслете сделаны аккуратные отверстия, через одно из которых была продета веревочка с бусинкой. Такое украшение, созданное около 40 тысяч лет назад, вполне могло бы понравиться и современным женщинам.

Найденные украшения отчетливо демонстрируют уровень развития денисовцев. Они использовали сложные технологические приемы — сверление, расточка, полировка, шлифовка, выгибание. Кроме того, браслет ремонтировали.

Соседство с неандертальцами

Долгие годы денисовцы жили в пещере одни. Но около 160 тысяч лет назад к ним присоединились неандертальцы.

Неандерталец (Homo neanderthalensis) — подвид ископаемого человека. Возраст останков самых ранних неандертальцев — около 500 тысяч лет, последние неандертальцы жили около 40 тысяч лет назад. Неандертальцы населяли Европу и Среднюю Азию, в течение нескольких тысяч лет сосуществовали в Европе с Homo sapiens.

«Этих волн (миграции неандертальцев на Алтай) было как минимум две. Представители поздней волны обитали на Алтае в пещерах Окладникова и Чегырская, которые находятся в 100 километрах от Денисовой. Представители поздней волны миграции генетически отличалась от тех неандертальцев, которые были зафиксированы в Денисовой пещере», — рассказывает ученый.

В период от 120 до 90 тысяч лет назад в Денисовой пещере обнаружена только ДНК неандертальцев. Пока ученым трудно объяснить причины, но это может говорить о том, что по какой-то причине денисовцы отсутствовали в пещере.

При этом ДНК денисовцев, заселившихся в пещеру от 300 до 120 тысяч лет назад, отличалось от тех, кто поселился около 90 тысяч лет назад, это были две разные популяции.

Денисовцы более поздней волны были генетически более близки к найденным ДНК денисовцев в пещере Байшия на Тибете. Пока только в двух местах мира обнаружены следы пребывания этого вида.

Кости и зубы денисовцев, найденные в пещере Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

«Более поздние денисовцы из Денисовой пещеры и с Тибета имеют сходство. Во многом тибетцы свою систему адаптации к высокогорью получили благодаря наличию у них денисовских генов», — отмечает исследователь.

Как складывались отношения местных денисовцев и пришлых неандертальцев, доподлинно неизвестно. Но между ними точно были не только культурные, но и близкие биологические связи.

Об этом рассказала еще одна находка — кость девочки гибрида, обозначенная как Денисова 11. Ученые ласково назвали ее Дени. Анализ ДНК показал, что ее мама была неандерталкой, а папа — денисовцем. При этом в ее генах обнаружено еще одно скрещивание между денисовцами и неандертальцами в поколениях предков.

Фрагмент кости гибрида денисовца и неандерталки Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

Внешность денисовцев можно представить по имеющимся генетическим данным. Так, у девочки, чью фалангу пальца нашли, присутствовали гены, отвечающие за карие глаза, каштановые волосы и смуглую кожу.

Ученые из Еврейского университета Иерусалим выявили 56 анатомических особенностей, по которым денисовцы отличались от современных людей и неандертальцев. И воссоздали примерный образ денисовца по первой находке – фаланге мизинца девочки.

Предполагается, что череп денисовцев был шире, чем у современных людей и неандертальцев. Вероятно, у них была более длинная зубная дуга. При этом у денисовцев, как и у неандертальцев, было удлиненное лицо.

Но восстановить точную внешность денисовца пока не удается, для этого необходим целый череп, но таких находок еще не было.

Денисовцы и неандертальцы из разных алтайских пещер очевидно общались, однако каждая группа придерживалась своей культуры. Около 50 тысяч лет назад у денисовцев сложилась культура верхнего палеолита с изделиями из кости — орудиями, украшениями, а у поздних неандертальцев из пещер Окладникова и Чагырской была своя неандертальская культура.

Неандертальцы делали двусторонне обработанные изделия (наконечники копий, например), а денисовцы перешли к метательному оружию, изготовленному в основном из пластин.

Поэтому у денисовцев были пластинчатые орудия и приспособления для скалывания пластин, а у неандертальцев их не было вплоть до позднего этапа проживания неандертальцев в пещере Окладникова — (45-44 тысяч лет назад).

Хотя определенные следы культурного обмена прослеживаются, например, способы обработки камня, получается, что неандертальцы считали свои изделия более подходящими и хорошими для себя, и не стремились позаимствовать у денисовцев технологии, которые сейчас археологи считают более продвинутыми. Возможно, в то время неандертальцы не считали эти технологии денисовцев превосходящими их собственные.

Загадок все больше

Новой сенсацией стало обнаружение следов Homo sapiens (человека современного вида) в Денисовской пещере. Костей этого вида не нашли, но обнаружили ДНК в 175 образцах осадочных пород.

Этим останкам 45 тысяч лет. Это означает, что в тот период денисовцы, неандертальцы и люди современного вида жили на Алтае вместе.

Вход в Денисову пещеру Фото: © предоставлено Михаилом Шуньковым

Неандертальцы и денисовцы могли жить группой 35-40 человек. Это связано и с размерами пещеры, и с тем, что в таком составе популяция может гармонично существовать, в частности, чтобы не было проблем с питанием.

Но затем денисовцы и неандертальцы исчезли, а Homo sapiens остался. Версий достаточно много, но, по словам Шунькова, вероятно, разгадка в физических особенностях и иммунной системе Homo sapiens, которые позволили виду выжить в той ситуации, которая сложилась от 50 до 30 тысяч лет назад.

Работа археологов в Денисовой пещере Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

Ученым еще предстоит выяснить, какие отношения были у трех групп людей. Хотя многие новые находки скорее порождают новые вопросы. Например, почему от денисовцев в этой пещере осталось так мало костей за тысячелетия их проживания.

Археологи продолжат раскопки в Денисовой пещере. Работы, по их оценкам, хватит еще на десять лет точно.

«Уникальность Денисовой пещеры в том, что чем больше фактического материала мы находим, тем больше новых задач и проблем становится перед исследователями древнейшей истории и эволюции человека», — считает ученый.