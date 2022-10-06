Щербакова стала еще одной ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова будет вести новый сезон шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.

«Я рад, что Аня Щербакова в нашем проекте. Я предложил, чтобы Аня присоединилась к нам, и я счастлив, что руководство "Первого канала" поддержало данную идею», — сказал продюсер, хореограф и тренер шоу Илья Авербух «РБК Спорт».

Щербаковой 18 лет, она выиграла золото на Олимпиаде в Пекине и на чемпионате мира в 2021 году, на чемпионатах Европы дважды становилась серебряным призером (2020 и 2022 годы).

Фигуристку в августе прооперировали в связи с травмой колена, в конце сентября она вернулась к тренировкам. При этом спортсменка пропустила контрольные прокаты сборной России и не заявлена на этапы Гран-при России.

Загитова — чемпионка Олимпиады-2018, была ведущей «Ледникового периода» в течение двух сезонов. Ягудин — чемпион Игр-2002, ведет шоу с 2013 года.