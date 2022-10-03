S7 Airlines возобновит полеты из Иркутска в Бангкок

S7 Airlines с ноября возобновит полеты в Бангкок, рейсы будут летать пять раз в неделю, сообщает авиакомпания.

«Перелеты в королевство начнутся со 2 ноября с частотой пять раз в неделю», — говорится в сообщении.

С 9 декабря авиакомпания сделает перелеты по этому маршруту ежедневными. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-737-800.

Перелеты в Таиланд отменяли из-за пандемии. С 1 октября страна отменила все ковидные ограничения.