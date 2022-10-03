НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

S7 Airlines возобновит полеты из Иркутска в Бангкок

Источник:
Sibnet.ru
376 0
Фото: BerryJ / CC BY-SA 4.0

S7 Airlines с ноября возобновит полеты в Бангкок, рейсы будут летать пять раз в неделю, сообщает авиакомпания.

«Перелеты в королевство начнутся со 2 ноября с частотой пять раз в неделю», — говорится в сообщении.

С 9 декабря авиакомпания сделает перелеты по этому маршруту ежедневными. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-737-800.

Перелеты в Таиланд отменяли из-за пандемии. С 1 октября страна отменила все ковидные ограничения.

Еще по теме
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Режим ЧС ввели в Тайшетском районе Иркутской области
Новосибирский военком объяснил заполненные мобилизованными ДК
Рыбакам разрешили ловить омуля на Байкале
смотреть все
Сибирь #Иркутск #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
Откровение и «Голубая луна»: чем запомнился Моисеев
27.09.2022 22:33
info.sibnet.ru
«Битва экстрасенсов — 23»: победит ведьма?
17.09.2022 11:51
info.sibnet.ru
«Ирония судьбы»: Голливуд вдохновился советской классикой
12.09.2022 02:25
info.sibnet.ru
С высоты полета: лучшие снимки Drone Photo Awards 2022
09.09.2022 21:32
Самое популярное
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Как йодид калия спасает от радиации. СПРАВКА
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

.I..

Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!

usacomp

А на Конашенкова статья о фейках распространяется?

volmen

Фото с учебного полигона,насадка на стволе.

ponhik78

С ядрён батоном он погорячился конечно же. А вот в остальном прав!!! Рохлиных и Трошиных что-то в СВО...