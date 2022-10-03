S7 Airlines возобновит полеты из Иркутска в Бангкок

S7 Airlines с ноября возобновит полеты в Бангкок, рейсы будут летать пять раз в неделю, сообщает авиакомпания.
«Перелеты в королевство начнутся со 2 ноября с частотой пять раз в неделю», — говорится в сообщении.
С 9 декабря авиакомпания сделает перелеты по этому маршруту ежедневными. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-737-800.
Перелеты в Таиланд отменяли из-за пандемии. С 1 октября страна отменила все ковидные ограничения.
.I..Пока праздновали на красной площади народ гиб под Лиманом !!!
usacompА на Конашенкова статья о фейках распространяется?
volmenФото с учебного полигона,насадка на стволе.
ponhik78С ядрён батоном он погорячился конечно же. А вот в остальном прав!!! Рохлиных и Трошиных что-то в СВО...