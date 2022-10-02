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Пентагон не считает, что Россия готовит ядерный удар по Украине

Источник:
РБК
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Фото: David B. Gleason from Chicago, IL / CC BY-SA 2.0

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не видит ничего, что указывало бы на то, что президент России Владимир Путин решил использовать ядерное оружие на Украине.

«На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — приводит ТАСС слова Остина, сказанные им в интервью CNN.

Он отметил, что он рекомендовал министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы он «не шел по этому пути и не вел себя подобным образом, безответственно».

Ранее, 30 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон крайне серьезно относится к заявлениям Москвы о возможности применения ядерного оружия.

Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, сообщив, что в России вводится частичная мобилизация. Тогда же он заявил, что США и Великобритания «прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России», в ход уже пошел и «ядерный шантаж».

Глава государства напомнил, что Россия также располагает различными средствами поражения. «И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — заключил Путин.

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