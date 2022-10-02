Пентагон не считает, что Россия готовит ядерный удар по Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не видит ничего, что указывало бы на то, что президент России Владимир Путин решил использовать ядерное оружие на Украине.

«На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — приводит ТАСС слова Остина, сказанные им в интервью CNN.

Он отметил, что он рекомендовал министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы он «не шел по этому пути и не вел себя подобным образом, безответственно».

Ранее, 30 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон крайне серьезно относится к заявлениям Москвы о возможности применения ядерного оружия.

Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, сообщив, что в России вводится частичная мобилизация. Тогда же он заявил, что США и Великобритания «прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России», в ход уже пошел и «ядерный шантаж».

Глава государства напомнил, что Россия также располагает различными средствами поражения. «И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — заключил Путин.