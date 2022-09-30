Студенты НГТУ напишут нейронную сеть для геймдева

Студенты НГТУ создадут генерирующую диалоговую систему для видеоигр, разработка поможет игровым студиям сэкономить время и ресурсы, чтобы прописывать большие сценарии для диалогов персонажей, сообщает пресс-служба вуза.



«Разработчикам видеоигр для того, чтобы как-то взаимодействовать с неигровыми персонажами внутри игры, приходится заранее прописывать диалоги для них. Этот процесс требует больших затрат, особенно в крупных проектах. Например, разветвленный сюжет с кучей персонажей и диалогов», — рассказал главный разработчик проекта Михаил Ишутин.



Разработка позволяет автоматизировать процесс написания диалогов. Работает это следующим образом: разработчик пишет какое-то описание, а система на основе этого описания в реальном времени будет отвечать игрокам, считывая все внутренние закономерности описанного игрового мира.

«Вместо того, чтобы посадить одного человека писать все диалоги, можно просто использовать нашу систему. А идея нейросети в нашей разработке заключается в том, чтобы собрать сложную структуру из очень простых элементов и автоматически обрабатывать информацию по игре», — сказал Ишутин.



По его словам, на российском рынке уже существуют диалоговые системы, но чаще всего они являются одиночными. Например, от платформы «Яндекс» выступает только одна диалоговая система — «Алиса». А особенность разработки студентов НГТУ состоит в том, что система будет автоматически выстраивать диалоги для большого количества неигровых персонажей.



У команды разработан веб-сервис и модель для генерации текста. Через несколько месяцев планируется запуск тестовой игры, а через полгода — расширение функционала модели для лучшего взаимодействия с игроками.