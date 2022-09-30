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Студенты НГТУ напишут нейронную сеть для геймдева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Студенты НГТУ создадут генерирующую диалоговую систему для видеоигр, разработка поможет игровым студиям сэкономить время и ресурсы, чтобы прописывать большие сценарии для диалогов персонажей, сообщает пресс-служба вуза.

«Разработчикам видеоигр для того, чтобы как-то взаимодействовать с неигровыми персонажами внутри игры, приходится заранее прописывать диалоги для них. Этот процесс требует больших затрат, особенно в крупных проектах. Например, разветвленный сюжет с кучей персонажей и диалогов», — рассказал главный разработчик проекта Михаил Ишутин.

Разработка позволяет автоматизировать процесс написания диалогов. Работает это следующим образом: разработчик пишет какое-то описание, а система на основе этого описания в реальном времени будет отвечать игрокам, считывая все внутренние закономерности описанного игрового мира.

«Вместо того, чтобы посадить одного человека писать все диалоги, можно просто использовать нашу систему. А идея нейросети в нашей разработке заключается в том, чтобы собрать сложную структуру из очень простых элементов и автоматически обрабатывать информацию по игре», — сказал Ишутин.

По его словам, на российском рынке уже существуют диалоговые системы, но чаще всего они являются одиночными. Например, от платформы «Яндекс» выступает только одна диалоговая система — «Алиса». А особенность разработки студентов НГТУ состоит в том, что система будет автоматически выстраивать диалоги для большого количества неигровых персонажей.

У команды разработан веб-сервис и модель для генерации текста. Через несколько месяцев планируется запуск тестовой игры, а через полгода — расширение функционала модели для лучшего взаимодействия с игроками.

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