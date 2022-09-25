Кремль подтвердил законность вручения повесток на митингах

Практика вручений повесток в военкомат на митингах не противоречит законодательству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она не противоречит закону. Нет никакого нарушения прав», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, насколько оправдана эта практика.

Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября указом президента Владимира Путина. Согласно официальным данным Минобороны, призвать планируется 300 тысяч человек из резерва.

Министр обороны Сергей Шойгу после объявления частичной мобилизации заверял, что из запаса будут призываться россияне с нужными для армии военно-учетными специальностями, которые уже имеют боевой опыт.