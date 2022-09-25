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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль подтвердил законность вручения повесток на митингах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Практика вручений повесток в военкомат на митингах не противоречит законодательству, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она не противоречит закону. Нет никакого нарушения прав», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос, насколько оправдана эта практика.

Частичная мобилизация объявлена в России 21 сентября указом президента Владимира Путина. Согласно официальным данным Минобороны, призвать планируется 300 тысяч человек из резерва.

Министр обороны Сергей Шойгу после объявления частичной мобилизации заверял, что из запаса будут призываться россияне с нужными для армии военно-учетными специальностями, которые уже имеют боевой опыт.

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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

M1D

Рамзан Ахматович дело говорит, единственный кто хоть что то видит, смыслит и озвучивает. Зачем нужны...

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

krasprol

Этому государству нельзя доверять.