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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров призвал мобилизовать для СВО половину силовиков России

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых, по его словам, составляет около 5 миллионов человек.

«Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФССП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратура, СК», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что «вместе с силовыми и военными ведомствами это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы». «Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — считает глава Чечни.

По его мнению, руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса. «Россия — огромная страна, и ресурсов в ней столько, что НАТО и Запад устанут считать, а военных ресурсов гораздо больше, чем можно представить».

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Оборона #Армия #Военная политика #Силовые структуры
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krasprol

Этому государству нельзя доверять.

Siberian sinner

Кто этот мощный дурачок человек?

DYNAMO7294

Дык бегом на фронт поспособствуй этому скорее!

VALGOR

Рыба гнеёт с головы. Систему чистить нужно. Сталина на них нет...