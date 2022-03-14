Чеченский спецназ: супервоенные или страшные горцы?

Чеченский спецназ с его эмоциональным приветствием «Ахмат — сила» стал одним из символов российской военной спецоперации на Украине. Его боевую работу курирует лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Как устроены силы специального назначения Чеченской Республики и почему только их упоминание наводит ужас на противника?

Ядро чеченского спецназа выковалось в годы Второй чеченской кампании (1990-2009 годы) и непосредственно связано с именем Ахмата Кадырова, муфтия Чечни. В 1999 году он выступил против засилья террористов и исламистских экстремистов в мятежной Чечне и перешел на сторону России. Впоследствии он стал первым президентом республики.

«Ахмат – сила»

Ахмат Кадыров собрал под своим флагом людей, готовых бороться с террористами в одном строю с федеральными силовыми структурами. Среди них был легендарный чеченский ОМОН, бойцы из его родного тейпа Беной и множество других сочувствующих. Были там и бывшие боевики, покаявшиеся и давшие присягу служить России.

По мере вывода федеральных сил с территории Чечни, «кадыровцы» брали на себя все большую роль по борьбе с отрядами боевиков и террористическим подпольем. Курировал эту работу сын первого президента Рамзан Кадыров. После гибели Ахмата Кадырова его сын избирается главой Чечни, а чеченский спецназ становится его верной опорой.

«Кадыровцы» принимают активное участие в операции по принуждении к миру Грузии в августе 2008 года. Чеченские добровольцы помогают ополчению Донбасса в 2014 году. Подразделения из республики задействуются в сирийской кампании.

Чеченский спецназ Фото: © Пресс-служба Росгвардии России

После объявления президентом России Владимиром Путиным 24 февраля начала специальной военной операции, Чечня заявляет о ее полной поддержке. На украинскую территорию перебрасываются практически все формирования «кадыровцев». Координирует их работу помощник главы Чечни по силовому блоку Даниил Мартынов — бывший офицер спецподразделения «Альфа» ФСБ России.

Как устроен кадыровский спецназ

Все подразделения «кадыровцев» входят в состав Росгвардии. А это значит, что на территории Украины они выполняют и соответствующие задачи. Это зачистка уже занятых территорий, охрана тылов и коммуникаций российской армии, которая несет основную тяжесть боев с украинскими силами.

Чеченцам, видимо, поручили и более сложные задачи, где они большие мастера. Это борьба с украинскими диверсионными группами, а также точечная работа по националистам и одиозным украинским деятелям.

Эти задачи уже выполняют следующие части и подразделения чеченского спецназа:

ОМОН «Ахмат-Грозный». Легендарное подразделение, которое в составе федеральных сил самоотверженно сражалось и в первую, и во вторую чеченские кампании. Командует им Анзор Бисаев. Действует отряд на киевском направлении.

Батальон «Юг» — 249-й отдельный специальный моторизованный батальон «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии России. Сформирован в мае 2006 года, принимал участие в тысячах контртеррористических операций. Командует подразделением Хусейн Межидов. Действует на киевском направлении.

«Юг» уже отметился захватом базы элитной украинской части — 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии. Батальон, возможно, также принимал участие в деблокировании групп спецназа ВДВ России, героически сражавшихся в полном окружении в аэропорту Гостомеля.

141-й специальный моторизированный полк Росгвардии РФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — бывший батальон «Север». Сформирован, как и «Юг», в 2006 году. Имеет колоссальный опыт борьбы с террористами на Северном Кавказе. Часть оснащена тяжелым вооружением, бронетранспортерами и боевыми машинами пехоты. Командует полком Магомед Тушаев. Действует на киевском направлении.

141-й специальный моторизированный полк Росгвардии РФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Фото: © пресс-служба Росгвардии

СОБР «Ахмат» — самое элитное формирование чеченского спецназа. Ранее носил название «Терек». Им командует друг детства Кадырова и один самых влиятельных людей республики Абузайд Висмурадов. По последним данным, отряд переброшен к Мариуполю, где российские силы готовятся к тяжелому штурму города. «Ахматовцам» там, вероятно, предстоит столкнуться с украинским полком «Азов», составленном из отборных националистов.

Деятельность «кадыровцев», в отличие от несравненно более многочисленных частей российской армии, широко освещается в интернете. Глава Чечни лично в своем телеграм-канале регулярно выкладывает сообщения о службе спецназа. При этом акцент делается не на боевых действиях, а на помощи чеченских бойцов простым украинцам.

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Кадыров утверждает, что чеченцы приехали на Украину вести борьбу с националистами и призывает украинскую армии мирно сложить оружие. «Уверен, что в скором времени Российская армия избавит Украину от расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом», — отмечает глава Чечни.

Почему «кадыровцы» наводят ужас

На этот вопрос изданию «МК» ответил ветеран спецназа Сергей Козлов: «Традиционно исторический образ чеченца-горца очень плотно засел в мозгах, и украинского народа в том числе. Особенно явно этот стереотип закрепился за ними после чеченских кампаний, когда они показали, на что способны нас самом деле».

«Чеченцы "колбасят" нациков на месте, не спрашивая, будут те сдаваться или нет. Они действуют более жестко. И это правильно», — добавил Козлов.

Он пояснил, что при задаче зачистки городов «не надо переться в жилые массивы с техникой». Должна зайти группа специально подготовленных бойцов, способных противодействовать подразделениям, выступающим со стороны противника.

При этом эксперт напомнил, что в первую очередь, чеченский спецназ — представители Росгвардии, а не штурмовики. В их задачи входит именно зачистка освобожденных территорий: «Они должны "выковыривать" различные террористические группы и прочую нечисть. Вот их задача».

Говоря про уровень подготовки «кадыровцев», Козлов не стал утверждать, что они более подготовлены, чем другие силы специальных операций: «Но и недооценивать чеченцев тоже не стоит. Скажу так, для выполнения тех задач, которые на них возложены, уровень подготовки у них соответствующий».