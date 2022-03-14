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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров предостерег украинцев от судьбы «одноразовых солдат»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров распространил через свои аккаунты в соцсетях обращение к жителям Украины. Главный смысл обращения — предостережение от вступления в националистические ряды добровольцев.

Кадыров с чеченским спецназом принимает участие в спецоперации на Украине, которую проводит Россия с 24 февраля. По последней информации, бойцы Кадырова находятся под Киевом.

«Уважаемые мирные граждане Украины. Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами», — говорится в обращении в телегам-канале главы Чечни.

Он обращает внимание, что в СБУ не переживают «за вашу безопасность, а продают ваши данные... ЗА КОПЕЙКИ!»

Как доказательство Кадыров привел список добровольцев Житомирской области, созданный одной из националистических военных администраций. В нем указаны полные паспортные данные и адреса. 

«Список уже направлен моему дорогому БРАТУ командиру батальона "Юг" Хусейну Межидову для использования по назначению. Берегите себя, не дайте себя обмануть», — заключил Кадыров.


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