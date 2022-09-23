Центры поддержки игровой индустрии появятся в России

Правительство разрабатывает индустриальные центры компетенций (ИЦК) для поддержки отечественных игровых проектов, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин на форуме Kazan Digital Week.

«Расширен перечень отраслевых комитетов. Помимо этих 10 комитетов по общесистемному ПО, в ближайшее время будет сформировано два. Они разные по своей сути, но все равно очень важные. По поддержке игровой индустрии, игровых проектов — один центр компетенций. И еще один — по технологиям BIM в строительстве», — сообщил Паршин.

Создание собственных цепочек бизнес-связей позволит избавиться от зависимости от иностранного программного обеспечения не только в сфере игровой индустрии, но и в таких областях, как медицина, строительство, услуги связи и многих других.

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Центры компетенций создаются по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Их основная цель — объединить заказчиков и разработчиков в различных отраслях, чтобы обеспечить высокий уровень импортозамещения.