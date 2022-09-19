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VK разработает альтернативу Steam

Источник:
Sibnet.ru
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Человек играет
Фото: © Axville / Unsplash License

VK инвестирует до 10 миллионов долларов в расширение VK Play и создание на его основе отечественной альтернативы Steam и Epic Games. Платформа предложит самые выгодные условия для разработчиков и маркетинговую поддержку.

Источник, близкий к VK, рассказал «Ведомостям», что компания планирует расширить ассортимент VK Play и стать альтернативой Epic Games и Steam, где затруднена покупка для российских геймеров. 

VK ведет переговоры с разработчиками игр, по поводу эксклюзивного размещения их продуктов в России и СНГ на площадке VK Play. На платформе могут появиться проекты от отечественных разработчиков Owlcat Games (Pathfinder: Wrath of the Righteous, Warhammer 40,000: Rogue Trader)

«Мы открыты для всех разработчиков, которые хотят эффективно растить свои продукты на российском рынке. Для этого VK Play уже предлагает выгодные условия: самую низкую на рынке комиссию в 5%, маркетинговую поддержку и гибкие форматы сотрудничества», — прокомментировал представитель VK.

Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play

VK Play — игровая платформа от «ВКонтакте» с магазином игр, внутренних товаров, стриминговым сервисом и встроенным инструментом для облачного гейминга. На площадку уже обратили внимание разработчики Atomic Heart, сообщившие, что их игра будет эксклюзивом для площадки в России.

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