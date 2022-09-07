Российский шутер Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play

Релиз игры Atomic Heart от российской студии Mudfish состоится только в сервисе VK Play. При этом выход игры сместится — на «ближайшую зиму».

«В данный момент Mudfish вносят финальные штрихи перед релизом, точная дата которого будет объявлена в ближайшее время», — говорится в соответствующем сообщении VK.

Купить и скачать игру Atomic Heart из VK Play смогут геймеры из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Изначально предполагалось, что ПК-версия игры будет распространяться в магазине Steam, однако работа площадки в России ограничена из-за военной операции на Украине.

Atomic Heart выйдет на ПК, а также для игровых консолей PlayStation 4 и 5 и Xbox One и Series X/S. Действие игры разворачивается в альтернативном СССР, главному герою предстоит сразиться с восставшими роботами.