Красной икры в России станет вдвое меньше

Вылов красной рыбы в этом году окажется вдвое меньше, чем в прошлом году, из-за этого вырастет и цена красной икры, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По оценке Шестакова, в этом году красной икры в России будет произведено около 8-9 тысяч тонн, то есть практически вдвое меньше, чем в прошлом году. Это связано с неудачной лососевой путиной (время массовой миграции рыбы).

Также из-за санкций в Россию не поставляют атлантическую рыбу. И надо обеспечить россиян своим диким лососем для того, чтобы цены были доступны.

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«К сожалению, цена за счет неурожайного года значительно выросла», — цитирует «Российская газета» главу Росрыболовства.

Поэтому Росрыболовство хочет ввести ограничения на экспорт красной икры. Их направят в правительство для принятия решения.

В магазинах горбуша стоит около 250 рублей за килограмм, при этом в начале года ее стоимость составляла около 130 рублей за килограмм. Также растет стоимость красной икры.