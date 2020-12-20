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Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Настоящая красная икра стоит не меньше 300 рублей за 100 граммов. Производители давно разработали более бюджетный аналог — имитацию красной и черной икры, чтобы любой мог себе позволить традиционный праздничный бутерброд. Из чего делают искусственную икру и есть ли в ней польза?

Имитированную икру разработали в 60-е годы в Институте элементоорганических соединений в СССР. Тогда ее делали на основе яичного белка, а позже — из желатина. Сейчас российские производители имитации красной икры используют совершенно другие продукты.

Из чего делают искусственную икру?

«Такая икра вырабатывается из рыбьих мяса, жира, бульона, экстракта морских водорослей (агар-агар или альгинат натрия), соли, растительного масла, лимонной кислоты и других ингредиентов», — рассказала Sibnet.ru ведущий специалист по стандартизации отдела стандартизации и оценки соответствия ФБУ «Красноярский ЦСМ» Надежда Воронкина.

Для придания «натурального» цвета используют красители. Среди них натуральные — черный уголь, экстракт паприки и кармин, а также синтетические, которые не выцветают.

Чаще всего имитированная икра в процессе производства пастеризуется, что позволяет не использовать в составе консерванты. Но икра в пластиковой упаковке, как правило, не подвергается пастеризации, поэтому в ее составе содержатся консерванты, например, бензоат натрия и сорбат калия.

Как отличить настоящую и искусственную икру?

Производители имитированной икры не должны выдавать свою продукцию за натуральную икру. Воронкина советует при выборе продукта обратить внимание на упаковку. Название должно быть указано полностью и набрано одним размером шрифта, например: «Икра лососевая имитированная».

Фото: © Sibnet.ru

Важным различием будет цена — искусственная икра стоит меньше 100 рублей за 100 граммов. 

«Если смотрим на икру настоящую, у нее просматривается зародыш — пузырек жира, то в имитации не просматривается никакого пузырька», — добавила эксперт.

Настоящее икринки лопаются на языке, а искусственные надо раскусывать. Хотя технологии не стоят на месте, и кроме плотных шариков имитированной продукции, появились и более похожие на натуральный рыбный деликатес нежные капсулы. И отличить продукт внешне становится все труднее.

«Если несколько имитированных икринок бросить в кипяток, они опустятся на дно, вода может окраситься, они могут потерять цвет или раствориться. Икра настоящая побелеет, станет плотнее, вода помутнеет», — также посоветовала собеседница.

Вредна или полезна?

«Ингредиенты, которые используются в производстве имитации, разрешены. В составе рыбье мясо, бульон, экстракт водорослей, красители, усилители вкуса, они все могут применяться», — прокомментировала Воронкина.

Искусственная икра иногда позиционируется как диетический продукт. Она низкокалорийная — если натуральная содержит 230-260 ккал на 100 граммов, то имитированная — 20-30. Производители утверждают, что продукт содержит йод, витамины Омега-3 кислоты за счет водорослей, рыбьего жира и бульона.

Но надо внимательно читать состав, он варьируется у разных производителей. Например, на одном из продуктов икры из морских водорослей под длинным составом оказалась надпись: «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное воздействие на активность и внимание детей».

Имитация икры
Фото: © Sibnet.ru

Продукты с высоким содержанием соли, сахара, пищевых добавок в виде кислот (уксусная, лимонная) не рекомендуется для людей с заболеваниями пищеварительной системы и питания детей и подростков, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

«Всякий ненатуральный продукт вредит организму. Мы едим химию — всю таблицу Менделеева. В итоге взрослые и дети болеют, это все отсюда идет… Есть свекла, морковка, картофель, капуста огурцы, надо это есть. А этим (ненатуральным) продуктам объявить бойкот», — заявила Sibnet.ru врач-гастроэнтеролог Клавдия Арифулина.

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