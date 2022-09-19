Спутниковый интернет Starlink стал доступен на всех континентах

Покрытие спутникового интернета Starlink достигло 100%, теперь он доступен на всех континентах, включая Антарктиду, сообщил на своей странице в Twitter основатель компании SpaceX Илон Маск.

При этом из карты покрытия на сайте сети следует, что подключение к Starlink недоступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана, Сирии, Кубы, Венесуэлы и Северной Кореи из-за отсутствия соответствующих разрешений регулирующих органов.

Проект Starlink был запущен компанией SpaceX в феврале 2018 года. Широкополосную связь должны обеспечивать более 40 тысяч спутников на орбите. На сегодня компания имеет порядка 2300 спутников, количество подписчиков по всему миру превышает 500 тысяч.

Стандарт Starlink позволяет обеспечить доступ в интернет со скоростью 1 Гбит в секунду практически в любой точке мира, однако такая пропускная способность станет возможной только после развертывания всей орбитальной группировки спутников.