Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов

Пользователи iOS 16 могли обратить внимание на то, что в Telegram пропала возможность выделять текст жирным, зачеркивать и делать другие простые манипуляции, доступные ранее из контекстного меню. Пока неизвестны сроки исправления, можно вспомнить о наличии команд со спецсимволами.

Если по бокам от слова поместить по две звездочки, то оно станет жирным (**Жирный**), курсив делается аналогично, но с помощью символов нижнего подчеркивания (__Курсивный__), зачеркнуть поможет тильда (~~Зачёркнутый~~).

Пайп, он же вертикальный слэш, спрячет текст под спойлер (||Спойлер||), а сделать все буквы одинаковой ширины, используя моноширинный шрифт, можно с помощью косого апострофа (`Моноширинный`).

Пять неочевидных возможностей Telegram

Данные способы работают в любой версии Telegram вне зависимости от операционной системы, но стоит учитывать, что с помощью текстовой разметки нельзя подчеркнуть слова или сформировать ссылку.