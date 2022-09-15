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Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи iOS 16 могли обратить внимание на то, что в Telegram пропала возможность выделять текст жирным, зачеркивать и делать другие простые манипуляции, доступные ранее из контекстного меню. Пока неизвестны сроки исправления, можно вспомнить о наличии команд со спецсимволами.

Если по бокам от слова поместить по две звездочки, то оно станет жирным (**Жирный**), курсив делается аналогично, но с помощью символов нижнего подчеркивания (__Курсивный__), зачеркнуть поможет тильда (~~Зачёркнутый~~).

Пайп, он же вертикальный слэш, спрячет текст под спойлер (||Спойлер||), а сделать все буквы одинаковой ширины, используя моноширинный шрифт, можно с помощью косого апострофа (`Моноширинный`).

Пять неочевидных возможностей Telegram

Данные способы работают в любой версии Telegram вне зависимости от операционной системы, но стоит учитывать, что с помощью текстовой разметки нельзя подчеркнуть слова или сформировать ссылку.

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Хайтек #Соцсети #Как сделать
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
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Топ комментариев

xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

slavaynin

Я знаю что посоветуют прыгуны)