Разработчики раскритиковали «принудительное лицензирование» софта

Российские разработчики выступили против законопроекта о «принудительном лицензировании» иностранных программ. По их мнению, это может обернуться появлением уязвимостей, проблем с безопасностью и стимулировать отток специалистов. В правительстве считают, что новый закон даст возможность легально использовать зарубежный софт.

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» раскритиковала законопроект, предлагающий «принудительное лицензирование объектов авторского и смежного права от ушедших из России правообладателей», сообщает «Коммерсант».

Инициатива, выдвинутая депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрием Кузнецовым предлагает использовать зарубежный софт без разрешения разработчиков, получая права на это через суд.

Глава АРПП Ренат Лашин отметил, что использование программ по такой схеме может привести к уязвимостям, так как они не будут получать своевременные обновления. По его мнению, такая практика может привести к аналогичным действиям в отношении российского ПО за рубежом и стимулировать отток специалистов.

Заместитель руководителя рабочей группы по работе над законопроектом Анатолий Семенов несогласен с доводами АРПП. Он отметил, что цель инициативы — дать потребителю возможность легально использовать зарубежный софт.

«Если пользователь хочет использовать зарубежное ПО и если у него есть специалисты, которые помогут ему обеспечить безопасность и отсутствие уязвимостей, почему мы должны решать за него?», — сообщил Семенов.

Спрос на айтишников резко упал

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до 1 октября предложить альтернативные способы легализации зарубежного софта, «в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств».