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Разработчики раскритиковали «принудительное лицензирование» софта

Источник:
Sibnet.ru
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Редактор кода на ноутбуке
Фото: © Arnold Francisca / Unsplash License

Российские разработчики выступили против законопроекта о «принудительном лицензировании» иностранных программ. По их мнению, это может обернуться появлением уязвимостей, проблем с безопасностью и стимулировать отток специалистов. В правительстве считают, что новый закон даст возможность легально использовать зарубежный софт. 

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» раскритиковала законопроект, предлагающий «принудительное лицензирование объектов авторского и смежного права от ушедших из России правообладателей», сообщает «Коммерсант».

Инициатива, выдвинутая депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрием Кузнецовым предлагает использовать зарубежный софт без разрешения разработчиков, получая права на это через суд.

Глава АРПП Ренат Лашин отметил, что использование программ по такой схеме может привести к уязвимостям, так как они не будут получать своевременные обновления. По его мнению, такая практика может привести к аналогичным действиям в отношении российского ПО за рубежом и стимулировать отток специалистов.

Заместитель руководителя рабочей группы по работе над законопроектом Анатолий Семенов несогласен с доводами АРПП. Он отметил, что цель инициативы — дать потребителю возможность легально использовать зарубежный софт.

«Если пользователь хочет использовать зарубежное ПО и если у него есть специалисты, которые помогут ему обеспечить безопасность и отсутствие уязвимостей, почему мы должны решать за него?», — сообщил Семенов.

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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до 1 октября предложить альтернативные способы легализации зарубежного софта, «в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств».

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