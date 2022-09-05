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Спрос на айтишников резко упал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Arif Riyanto / Unsplash License

Количество вакансий для IT-специалистов в России с начала года снизилось на четверть, а соискателей стало на 55% больше. Одновременно сохраняется дефицит высококвалифицированных кадров.

Число вакансий в IT-сфере с начала года снизилось со 114,6 тысячи до 85,2 тысячи, пишет РБК со ссылкой на отчет HeadHunter. Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров считает, что это связано с насыщением рынка специалистами из ушедших из России компаний, санкциями и ростом курса рубля.

«Многие российские сотрудники зарубежных компаний, прекративших свою работу в России, в итоге не уехали за границу, а остались здесь. Поскольку их квалификация, как правило, довольно высокая, их весной и в начале лета с удовольствием брали на работу российские компании», — написал Макаров в личном телеграм-канале.

Он отметил, что это привело к насыщению рынка нужными кадрами уже летом и спрос на разработчиков упал. Санкции и укрепление курса рубля к доллару привели к торможению экспорта российских IT-услуг, что, в свою очередь, снизило потребность в дополнительной рабочей силе.

Несмотря на снижение потребности, количество резюме от соискателей профессии в IT с января по август выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с высвобождением кадров из организаций, решивших покинуть российский рынок и возвращением специалистов из других стран.

Макаров отметил, что тенденция к возвращению в Россию хоть и не массовая, но уже заметна. По его словам, разработчики приезжают не только из стран СНГ, но и из Европы. 

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После начала специальной военной операции на Украине некоторые крупные IT-компании предложили сотрудникам переехать из России или прекратили свою деятельность в стране. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, страну покинули до 70 тысяч айтишников.

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Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.

Siberian sinner

Началась внутренняя грызня?Отлично. Жрите друг дружку, пауки в банке, ну а Россия посмотрит.

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

pkv84

Просто удивительно,Германия фактически и так с 2004 года кормит Польшу через дотации евросоюза,поляки...