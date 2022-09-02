Продажи АвтоВАЗа резко выросли в августе

Продажи легковых и коммерческих моделей Lada резко выросли в августе, только семейства Granta и Niva обеспечили уровень 2021 года, когда выпускалась линейка из пяти моделей, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

В августе продано 18 087 легковых и легких коммерческих моделей Lada, что на 75,2% выше, чем в июле 2022 года.

Продажи Lada Granta в августе составили 11 580 штук. Это на 77% выше, чем в июле 2022 года и на 131% превышает показатели августа 2021 года. Количество проданных Lada Niva Legend — 1782 единицы. Это почти в три раза (+185%) больше результатов июля 2022 года и на 17% выше, чем в августе 2021 года.

Годом ранее АвтоВАЗ также испытывал сложности с поставками необходимых компонентов, а производственные линии периодически простаивали, напомнили на заводе.

Сейчас цена Lada Granta с подушками безопасности и кондиционером начинается от 756 тысяч рублей. Внедорожник Niva Legend стоит от 807 тысяч рублей.